ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Андреем Лебедевым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Эхономика», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - главный инженер МП Пскова «Псковские тепловые сети» Андрей Лебедев.

Ведущий Алексей Овчинников обсудит с ним итоги отопительного сезона в областном центре. В Пскове давно не было таких суровых зим. Как это сказалось на работе предприятия? Есть ли какие-то серьезные проблемы и опасения? Почему возникают утечки на теплосетях? Что предстоит сделать в плане модернизации котельных? Как идет процесс переоборудования сетевых участков? Как предприятие выстраивает диалог с населением?

Подробнее об этом расскажет гость студии. Радиослушатели могут задать ему вопросы по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена