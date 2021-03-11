ЖКХ

«Эхономика» с главным инженером ПТС Андреем Лебедевым. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Эхономика», которая вышла в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 марта. Гость студии - главный инженер МП Пскова «Псковские тепловые сети» Андрей Лебедев.

Ведущий Алексей Овчинников обсудил с ним итоги отопительного сезона в областном центре. В Пскове давно не было таких суровых зим. Как это сказалось на работе предприятия? Есть ли какие-то серьезные проблемы и опасения? Почему возникают утечки на теплосетях? Что предстоит сделать в плане модернизации котельных? Как идет процесс переоборудования сетевых участков? Как предприятие выстраивает диалог с населением?

Подробнее об этом рассказал гость студии. Также он ответил на вопросы радиослушателей.