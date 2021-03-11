ЖКХ

Физический износ теплосетей в Пскове составляет порядка 50%

Физический износ теплосетей в Пскове составляет порядка 48-50%. Об этом сообщил главный инженер муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Андрей Лебедев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 марта.

При этом он обозначил две проблемы. «Одна проблема - всегда находимся в ограниченных финансовых возможностях, мы тарифники. Вторая составляющая - мы всегда ограничены во времени», - рассказал главный инженер.

Самым сложным для ПТС он назвал летний ремонтный период. «Когда наши люди работают фактически круглосуточно без выходных», - заметил гость студии.

Также Андрей Лебедев пояснил, почему в летний период на две недели приостанавливают горячее водоснабжение. «Любой механизм требует профилактики, замены», - сказал он.