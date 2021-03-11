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ЖКХ

Реконструкцией котельной бывшего завода «Элтерм» занялись в Пскове

16.03.2021 16:20|ПсковКомментариев: 0

Реконструкцией котельной бывшего завода «Элтерм» (улица Солнечная, 14) занялись в Пскове. Об этом сообщил главный инженер муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Андрей Лебедев в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 16 марта.

Гость эфира рассказал, что в котельной установлены два котла, которые устарели и морально, и физически. «Начинаются подготовительные демонтажные работы по замене котлов на автоматизированные. Тепломеханическое оборудование на этой котельной полностью заменят», - рассказал Андрей Лебедев.

Подрядная организация приступила к работам 15 марта.

Теги: #псков #птс #Псковские тепловые сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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