ЖКХ

«Экопром»: Не все контейнерные площадки содержатся в надлежащем виде

Часто фиксируются факты ненадлежащего содержания мест накопления твердых коммунальных отходов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО - компании «Экопром».

Сотрудники компании ежедневно проводят мониторинг состояния контейнерных площадок, отслеживают качество работы экипажей спецтехники, а также наличие крупногабаритных отходов и иного мусора на площадках. «Выявляются замусоренные площадки, когда под контейнерами и рядом с ним разбросан мелкий мусор – куски бумажной и картонной упаковки, пищевые остатки, фрагменты бытовых отходов и ветоши. Загрязненность площадки приводит к антисанитарии, негативно влияет на окружающую среду, нарушает экологические и санитарно-эпидемиологические требования», - отметили в пресс-службе.

В компании напомнили, что за грязь и мусор на контейнерной площадке отвечает собственник либо организация, которая управляет многоквартирным домом или орган местного самоуправления (если земельный участок под площадкой находится в муниципальной собственности). «И в холодный, и в теплый период года контейнерная площадка должна быть подметена и убрана», - подчеркнули в пресс-службе.

Региональный оператор осуществляет работу по бесперебойному вывозу ТКО с контейнерных площадок.

«Просыпавшийся из контейнеров мусор при осуществлении их выгрузки в обязательном порядке тщательно убирают экипажи спецтехники. Поддержание самой площадки в чистоте, ее санитарная очистка – обязанность владельца или управляющих организаций», - добавили в компании «Экопром».