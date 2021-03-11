ЖКХ

В Пушкиногорском районе установлены 33 новых евроконтейнера

Региональный оператор по обращению с ТКО - ООО «Экопром» осуществляет замену контейнеров для ТКО в Пушкиногорском районе. 33 новеньких пластиковых евроконтейнера на колесиках, укомплектованных крышками и соответствующих требованиям СанПиН установлены на оборудованных контейнерных площадках.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в «Экопроме», первая партия баков была выставлена на территории поселка и района более 2 лет назад, многие контейнеры пришли в негодность в процессе эксплуатации. Места для установки контейнеров для ТКО расположены в основном вдоль дорог, по которым проезжают многочисленные туристы и гости Пушкиногорья – одной из жемчужин Псковского края.

Регоператор старается внести свою лепту в поддержании чистоты и порядка на этой особенной территории.