ЖКХ

В центре города Дно к следующему году газифицируют шесть домов

Шесть домов в центре города Дно газифицируют во второй половине следующего года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом шла речь на личном приеме граждан губернатором Псковской области сегодня, 17 марта.

Местная жительница обратилась к губернатору по вопросу газификации многоквартирных домов №4, №6, №8 и №10 по улице Урицкого, а также домов №11/2 и №13 по улице Советской в городе Дно.

«Печки старые, некоторые люди уезжают. Шесть собственников квартир не удалось найти», - рассказала она.

Вице-губернатор Василий Осипов отметил, что проект по газификации указанных домов уже был разработан, на него из бюджета выделили 4 млн рублей. «В настоящий момент требуется актуализация проекта в соответствиями с ценами этого года. Разница между имеющимися деньгами и той суммой, которую мы получим после актуализации проекта будет составлять порядка 2 млн рублей», - рассказал Василий Осипов.

Монтажные работы планируют начать в этом году. Вице-губернатор заметил, что это довольно длительный процесс.

Михаил Ведерников взял этот вопрос на контроль.