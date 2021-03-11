Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Хозяйки Железной дороги
Где заказать дом мечты?
Знак качества фабрики обуви Nordman
ЖКХ : вопросы и ответы
Телефон прямого эфира 56-73-72
Закажи бесплатное такси
 
 
 
ещё ЖКХ 11.03.2021 14:030 Минэнерго рассмотрит предложение СФ по газификации Псковской области 18.03.2021 09:590 В администрации региона прокомментировали вывоз псковского мусора на берег Чудского озера 17.03.2021 16:280 Депутаты призвали Путина вмешаться в мусорную проблему в Гдовском районе 17.03.2021 14:560 В центре города Дно к следующему году газифицируют шесть домов 17.03.2021 13:220 Тему чистой воды намерены обсудить на парламентском часе псковские депутаты 17.03.2021 08:360 Ветеранов предложили освободить от платы за услуги ЖКХ
 
 
 
Самое популярное 15.03.2021 11:024 «Общественный контроль»: Маслосырзавод в Псковской области обманывает покупателей 15.03.2021 13:223 «Лег в больницу - рыдай молча?»: псковичка пожаловалась на отношение медиков инфекционки 16.03.2021 12:144 Аэропонт «Псков» 15.03.2021 10:001 Злая доля 17.03.2021 14:122 Часовню под Ольгинским мостом в Пскове перенесут на территорию университета
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

В администрации региона прокомментировали вывоз псковского мусора на берег Чудского озера

18.03.2021 09:59|ПсковКомментариев: 0

Представитель администрации Псковской области в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова прокомментировал вывоз мусора на полигон в Гдовском районе, отвечая на обращение подписчицы.

«Почему бы с Минприроды не обсудить абсурдную идею вывоза мусора из Пскова на берега Чудского озера?» - поинтересовалась женщина.

«В территориальной схеме обращения отходов Псковской области, которая проходила общественные слушания и была принята в прошлом году, было прописано, что псковский мусор частично будет принимать и Гдовский район. Никаких вопросов и нареканий не было. Подчеркнем еще раз: вывоз псковского мусора на полигон - это не только что сложившаяся ситуация, об этом было известно давно, это обсуждалось на общественных слушаниях, и администрации муниципалитетов были в курсе происходящего. А сейчас районы просят привести полигоны в надлежащее состояние, чтобы уменьшить наносимый ущерб экологии», - рассказали в администрации.

Отмечается, что гдовский полигон планируется использовать в течение 2-3 лет, пока не будет построен экотехнопарк. «После введения в эксплуатацию экотехнопарка, полигон в Гдовском, как и в других районах, будет закрыт и рекультивирован», - добавил представитель региональной администрации.

Теги: #Гдовский район #ТКО #чудское озеро
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Ожидаете ли вы третьей волны коронавируса?
В опросе приняло участие 209 человек
18.03.2021, 10:530 Пскович принес в банк фальшивые 100 долларов 18.03.2021, 10:450 «Беседка»: Спортивные единоборства в Псковской области 18.03.2021, 10:401 Александр Братчиков призвал максимально привлечь псковичей к уборке города 18.03.2021, 10:360 Острович покатался на чужом ВАЗе и бросил его на одной из улиц города
18.03.2021, 10:220 В Пскове заключенным рассказали о возможности получения высшего образования 18.03.2021, 10:170 Посадить лес и получить денежную премию предлагают псковичам 18.03.2021, 10:121 Псковичка пожаловалась на долгое ожидание прививки от COVID-19 18.03.2021, 10:050 Александр Козловский создал телеграм-канал
18.03.2021, 09:590 В администрации региона прокомментировали вывоз псковского мусора на берег Чудского озера 18.03.2021, 09:490 Пскович убил знакомого ножом во время застолья 18.03.2021, 09:450 Прокуратура проверяет информацию СМИ о нарушениях прав пассажиров в аэропорту Пскова 18.03.2021, 09:300 Псковичей приглашают принять участие в конкурсе искусств «Центр талантов»
18.03.2021, 09:280 Школа в России и Германии: почувствуй разницу 18.03.2021, 09:180 Названы самые популярные у россиян авианаправления на майские праздники 18.03.2021, 09:170 2000 военнослужащих задействовано в выброске десанта в Псковской области 18.03.2021, 09:100 Дальневосточные компании предупредили о подорожании самой дешевой рыбы
18.03.2021, 09:040 «Москвич-412» горел в гараже в Великих Луках 18.03.2021, 08:591 В Сети выявили каналы продаж поддельных справок о вакцинации от COVID-19 18.03.2021, 08:501 Фрагменты настенных росписей XVIII века обнаружили при обследовании храма в Печорах 18.03.2021, 08:480 Опрос определил самое любимое стихотворение россиян
18.03.2021, 08:370 Минтранс просят отменить плату за выбор места в самолете 18.03.2021, 08:201 Еще 68 случаев коронавируса выявили в Псковской области 18.03.2021, 08:110 Вчитаться в письма Пушкина приглашает музей-заповедник «Михайловское» 18.03.2021, 07:550 День воссоединения Крыма с Россией отмечается 18 марта
18.03.2021, 07:420 Правительство обсуждает критерии для продления льготной ипотеки на новостройки 17.03.2021, 23:320 Семейная олимпиада на тему НКО и благотворительности пройдет в Пскове 20 марта 17.03.2021, 23:000 Гражданина Белоруссии осудили за кражу в Великолукском районе 17.03.2021, 22:350 90 тысяч рублей взыскал псковский Росреестр с землепользователей-нарушителей
17.03.2021, 22:010 Псковские школьники могут поучаствовать в конкурсе «История семьи - история Отечества» 17.03.2021, 21:500 Известная писательница приедет в Псков 30 марта 17.03.2021, 21:270 Ирина Голубева показала, как будет выглядеть Анастасиевская часовня после переноса 17.03.2021, 21:004 Тяжелобольную пациентку с коронавирусом спасли в псковской инфекционке
17.03.2021, 20:510 Псковичей приглашают принять участие в конкурсе «Путь к звездам!» 17.03.2021, 20:310 Следователи рассказали подробности убийства великолучанина из-за еды 17.03.2021, 20:111 Польша вводит локдаун из-за COVID-19 17.03.2021, 20:010 Серых цапель заметили в мемориальной усадьбе Пушкина
17.03.2021, 19:391 Администрация Пскова внесла пять компаний в список недобросовестных поставщиков 17.03.2021, 19:290 Каждый второй вклад в Сбербанке в СЗФО открыт онлайн 17.03.2021, 19:160 Пожилая жительница Локни зарубила топором брата своего мужа 17.03.2021, 19:050 Новый выпуск видеожурнала «У нас в Михайловском и в его окрестностях» приурочили ко дню рождения музея
17.03.2021, 18:550 С жителя Псковской области попытались через суд взыскать унаследованный долг 17.03.2021, 18:420 Два человека пострадали в результате ДТП в центре Пскова 17.03.2021, 18:410 Псковичи смогут отмечать на онлайн-карте дефекты на гарантийных дорогах 17.03.2021, 18:320 Псковская партия пенсионеров и Союз пенсионеров договорились о взаимодействии
17.03.2021, 18:241 Впервые опубликованы показания гауптштурмфюрера СС Бориса Янкавса 17.03.2021, 18:121 Псковских курсантов учат противодействию экстремизму 17.03.2021, 18:060 Собравший дикорастущую коноплю великолучанин отправится в колонию на 3,5 года 17.03.2021, 18:050 ТОП-3 лучших тревел-блогеров от Станислава Кондрашова для незабываемых путешествий
17.03.2021, 17:572 Ремонт Октябрьского проспекта в Пскове планируют закончить к 15 июня 17.03.2021, 17:520 Александр Братчиков о бывшем рынке на Четырех углах: Это место для инвестирования 17.03.2021, 17:470 Все округа намерены закрыть коммунисты на выборах в Псковское областное Собрание 17.03.2021, 17:460 Движение затруднено на перекрестке Октябрьского и Кузнецкой в Пскове из-за ДТП. ФОТО
17.03.2021, 17:350 «Титан» представил проекты экологизации в Сколково 17.03.2021, 17:330 Житель Дедовичского района заплатит штраф за демонстрацию экстремистской атрибутики 17.03.2021, 17:280 Рубль продолжит укрепляться к доллару и евро – экономист банка «Открытие» 17.03.2021, 17:200 Псковские барды приглашают на весенний концерт в библиотеке
17.03.2021, 17:160 180 заявок одобрили для участия в региональном конкурсе проектов местных инициатив 17.03.2021, 17:060 Валентине Зандер присвоили звание «Заслуженный работник культуры Псковской области» 17.03.2021, 17:000 Более 170 продуктовых наборов передали великолукским медикам 17.03.2021, 16:581 К пенсии опекунов инвалидов с детства добавят около двух тысяч рублей
17.03.2021, 16:500 Новый региональный закон о молодежной политике рассмотрят псковские депутаты 17.03.2021, 16:450 Минэнерго не видит предпосылок для повторения топливного кризиса 17.03.2021, 16:400 Александр Братчиков об уборке города: Хочется, чтобы подрядчики работали лучше 17.03.2021, 16:280 Депутаты призвали Путина вмешаться в мусорную проблему в Гдовском районе
17.03.2021, 16:210 Территорию у монумента «Ледовое побоище» под Псковом благоустроят до 1 августа 17.03.2021, 16:020 Первый пилот заявился на великолукскую встречу воздухоплавателей 17.03.2021, 15:550 Губернатор помог пушкиногорцам решить вопрос с реконструкцией дома на территории ОКН 17.03.2021, 15:460 Участок улицы Леона Поземского в Пскове планируют закрыть до 25 августа
17.03.2021, 15:373 Петр Алексеенко не исключил создания «совета мудрецов» при обкоме КПРФ 17.03.2021, 15:300 Акция на сметану продлится в магазинах сети «Деревня Соловьи» до конца недели 17.03.2021, 15:270 В Новосокольниках 31-летний водитель повторно попался пьяным за рулем 17.03.2021, 15:130 Фонд «Земляки» помог потерявшему лапу псу Дику
17.03.2021, 15:001 Александр Братчиков заявил, что Ольгинский мост в Пскове не снесут 17.03.2021, 14:580 Аргентинец в Овсище 17.03.2021, 14:560 В центре города Дно к следующему году газифицируют шесть домов 17.03.2021, 14:410 Дарья Козьякова о реализации законодательной новеллы о нацпарках в Себежском районе
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.