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В администрации региона прокомментировали вывоз псковского мусора на берег Чудского озера

Представитель администрации Псковской области в Instagram-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова прокомментировал вывоз мусора на полигон в Гдовском районе, отвечая на обращение подписчицы.

«Почему бы с Минприроды не обсудить абсурдную идею вывоза мусора из Пскова на берега Чудского озера?» - поинтересовалась женщина.

«В территориальной схеме обращения отходов Псковской области, которая проходила общественные слушания и была принята в прошлом году, было прописано, что псковский мусор частично будет принимать и Гдовский район. Никаких вопросов и нареканий не было. Подчеркнем еще раз: вывоз псковского мусора на полигон - это не только что сложившаяся ситуация, об этом было известно давно, это обсуждалось на общественных слушаниях, и администрации муниципалитетов были в курсе происходящего. А сейчас районы просят привести полигоны в надлежащее состояние, чтобы уменьшить наносимый ущерб экологии», - рассказали в администрации.

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Отмечается, что гдовский полигон планируется использовать в течение 2-3 лет, пока не будет построен экотехнопарк. «После введения в эксплуатацию экотехнопарка, полигон в Гдовском, как и в других районах, будет закрыт и рекультивирован», - добавил представитель региональной администрации.