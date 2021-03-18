ЖКХ

Псков останется без воды 17 июля

В субботу, 17 июля, муниципальное предприятие Пскова «Горводоканал» приостановит свою работу. Об этом сообщил директор предприятия Константин Болотин на совещании под председательством главы администрации города Александра Братчикова 18 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Предприятие приостановит свою работу для проведения профилактических и ремонтных работ. «10 лет этого не делали», - пояснил Константин Болотин.

На совещании также присутствовали представители управляющих компаний и предприятий города.