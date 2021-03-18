ЖКХ

«Устали жить в дерьме 24/7»: псковичи просят реконструировать канализационную станцию

Вопрос о реконструкции канализационной насосной станции в Крестах ДОС-120 рассмотрели участники заседания комитета Псковской городской Думы по ЖКХ и благоустройству 18 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Вопрос выносится на комитет повторно. Как пояснил председатель совета дома Эдуард Малин, жители дома «устали жить в дерьме 24/7». «После многолетних ожиданий, что все решится само собой, надежд на действующего депутата по округу, который знает о проблеме (мы проявили пассивность), после того, как стали задыхаться, решили громче заявить о проблеме. По его словам, жильцы дома уже хотели перекрывать трассу и готовы обращаться в контрольно-надзорные органы. Мы живем в дерьме 24 на 7», - подчеркнул он.

Между тем депутат гордумы, директор МП города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин сообщил, что после предыдущего обсуждения данной проблемы были произведены расчеты. На строительство новой КНС требуется около 20 млн рублей.

«Ремонтировать существующую канализационную станцию нет смысла», - пояснил он, добавив, что проектирование новой КНС обойдется в сумму порядка 800 тысяч рублей. «Проект закажем на свои деньги, он будет через 2-3 месяца», - добавил директор водоканала. Средства на строительство сооружения нужно искать.

Председатель комитета, замглавы Пскова Сергей Гаврилов пояснил, что в городском бюджете статья расходов на канализацию не предусмотрена. Депутат Елена Маницкая констатировала, что «вопрос-то "вонючий"», надо его в бюджет включать». Также она подчеркнула, что вопрос качества воды и канализационных сетей очень актуален для окраинных микрорайонов города.

По итогам обсуждения вопроса администрации Пскова рекомендовано сформировать полный перечень канализационных насосных станций, требующих реконструкции, сформировать план их реконструкции и действовать в соответствии с ним, ремонтируя хотя бы по 2 КНС в год.

По предложению Константина Болотина принято решение вернуться к вопросу по КНС ДОС-120 после того, как будет готов проект строительства.