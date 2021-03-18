ЖКХ

В Пскове названы дома с самыми грязными контейнерными площадками

Список управляющих организаций, которые плохо следят за состоянием контейнерных площадок, озвучил представитель регоператора «Экопром» на расширенном совещании с участием руководителей управляющих компаний и городских предприятий в управлении городского хозяйства администрации города Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Экопром».

«На площадках под контейнерами и рядом разбросаны куски бумажной и картонной упаковки, пищевые остатки, фрагменты бытовых отходов и ветоши», - пояснил регоператор.

Перечень УО, на чьих территориях систематически наблюдаются замусоренные контейнерные площадки, составили менеджеры территориального отдела регоператора по результатам ежедневных выездных мониторингов.

Так, факты ненадлежащего содержания мест накопления ТКО часто фиксируют по адресам: переулок Зобова, 13 и 15; Рижский проспект, 42А; улица Юбилейная, 63; улица Маргелова, 9; улица Коммунальная, 45 и 51; улица Западная, 21 и 21А; улица Кузбасской Дивизии, 24, 30, 30А, 32, 40, 46, 48; улица Народная, 12; улица Розы Люксембург, 26Б; улица Киселева, 18А; улица Рокоссовского, 3; улица Доставалова, 10; улица Михайловская, 1 (Псковский район); улица Шестака, 15, 27; улица Боровая 31 и 40А; улица Вокзальная, 44; улица Гагарина, 6; переулок Машиниста, 1-3; улица Лепешинского, 16; улица Олега Кошевого, 19; улица Труда, 22; улица Белинского, 80 и 85; улица Волкова, 3; улица Леона Поземского, 64; улица Ижорского Батальона, 5; улица Инженерная, 18.

Руководители управляющих организаций, в чьем ведении находятся контейнерные площадки по указанным адресам, взяли «на карандаш» обозначенные болевые точки. С их стороны прозвучал вопрос о возможности совмещения времени прибытия мусоровозов на площадки с часами работы дворников.

Представитель регоператора пояснил, что временные интервалы в графике движения спецтехники рассчитаны с учетом возможности подъезда к контейнерным площадкам, когда во дворах на подъездных путях и у площадок наименьшее количество припаркованных автомобилей жителей, то есть в дневное время. Руководителям управляющих организаций предложили скорректировать время работы дворников и обратить внимание на необходимость поддержания санитарного состояния площадок: они должны быть подметены и убраны.

Руководитель одной из управляющих компаний, касаясь оценки деятельности компании «Экопром» в областном центре, отметил качественные изменения. «Работа регоператора стала лучше», - констатировал он.