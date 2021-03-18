ЖКХ

«Псковские тепловые сети» приобрели новые автомобили

Два новых автомобиля приобрело муниципальное предприятие «Псковские тепловые сети». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Это вызывает даже некоторую гордость, ничего подобного нет ни у кого из наших коллег, но является нормой для крупных городов», - отметили на предприятии.

Новые транспортные средства могут перевезти 8 человек, включая водителя, и является полностью автономными единицами. «В них установлен мощный генератор, для подключения сварки (которая в нем тоже имеется), водяной помпы (в наличии), осветительных приборов (в изобилии), вентиляторов, для работы в задымленных помещениях (на месте) и еще многое и многое другое. В нем даже есть умывальник с горячей водой и фактически весть необходимый рабочий инвентарь (лопаты, лестницы, ломы, домкраты и так далее)», - рассказали в пресс-службе.

Эти автомобили передадут на сетевые участки. Сейчас они проходят все необходимые регистрационные процедуры.