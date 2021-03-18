ЖКХ

Игорь Иванов пожелал работникам ЖКХ неиссякаемой энергии

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с наступающим профессиональным праздником, который в этом году отмечается 21 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«С большим удовольствием от всего профсоюзного движения региона поздравляю вас с профессиональным праздником, - отметил он. - Жизнеобеспечение населения – это самая важная функция, которую можно себе представить. Тысячи сотрудников ЖКХ обеспечивают нас всеми необходимыми коммунально-бытовыми условиями и создают достойную жизнь».

Игорь Иванов подчеркнул, что профсоюз и дальше будет стоять на защите прав и законных интересов работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. «Бороться за достойные, безопасные условия труда, за рост заработных плат и социальные гарантии», - сказал он.

«Искренне желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и процветания! С праздником!» - добавил Игорь Иванов.