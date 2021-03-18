ЖКХ

Александр Котов поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов от имени депутатов и от себя лично поздравил работников и ветеранов сферы ЖКХ и бытового обслуживания с Днем работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

«Сегодня свой профессиональный праздник отмечают специалисты, чья задача – обеспечить людям удобные и комфортные условия проживания. Результаты деятельности работников ЖКХ и бытового обслуживания настолько необходимы и востребованы, что порой воспринимаются как данность, но за повседневным комфортом стоит напряженный каждодневный труд многих профессионалов своего дела», - отметил Александр Котов.

Спикер регионального парламента добавил, что работа специалистов сферы ЖКХ и бытового обслуживания сопряжена с огромной ответственностью, ведь от бесперебойного функционирования жилищно-коммунального комплекса во многом зависит социальная стабильность в обществе и благополучие каждой семьи.

«От всей души желаю вам крепкого здоровья, личного счастья и профессиональных достижений. Пусть наши города и села будут благоустроенными, дома – комфортными и уютными, а бытовое обслуживание – качественным. С профессиональным праздником!» - пожелал Александр Котов.