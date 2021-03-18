ЖКХ

Псковский губернатор поблагодарил работников сферы ЖКХ за профессионализм

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников бытового обслуживания и ЖКХ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

«Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником! В этот день особые слова признательности и уважения выражаю всем, кто обеспечивает работоспособность важнейших систем жизнеобеспечения - работникам бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства. Комфортная и благополучная жизнь людей в регионе зависит от вас: вы обеспечиваете дома электричеством и водой, занимаетесь благоустройством, помогаете решать бытовые проблемы, приводите в порядок каждый подъезд, двор, город», - говорится в поздравлении главы региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что ежедневным трудом работники бытового обслуживания и ЖКХ вносят серьезный вклад в социально-экономическое развитие региона, постоянно улучшая качество и спектр предоставляемых услуг, содействуя обновлению и оперативно устраняя недочеты в работе.

«Со своей стороны, администрация Псковской области прикладывает много усилий, чтобы обеспечить модернизацию и решение проблем в сфере ЖКХ, а также создать комфортные условия труда для работников бытового обслуживания. От лица жителей области благодарю вас за профессионализм, ответственность и самоотдачу. Вы работаете в непростых отраслях, но ваш труд безмерно важен и ценен для всех нас. От всей души желаю вам счастья, добра, благополучия и успехов!» - заключил Михаил Ведерников.