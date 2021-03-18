Псковский губернатор поблагодарил работников сферы ЖКХ за профессионализм

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников бытового обслуживания и ЖКХ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.
Михаил Ведерников подчеркнул, что ежедневным трудом работники бытового обслуживания и ЖКХ вносят серьезный вклад в социально-экономическое развитие региона, постоянно улучшая качество и спектр предоставляемых услуг, содействуя обновлению и оперативно устраняя недочеты в работе.
«Со своей стороны, администрация Псковской области прикладывает много усилий, чтобы обеспечить модернизацию и решение проблем в сфере ЖКХ, а также создать комфортные условия труда для работников бытового обслуживания. От лица жителей области благодарю вас за профессионализм, ответственность и самоотдачу. Вы работаете в непростых отраслях, но ваш труд безмерно важен и ценен для всех нас. От всей души желаю вам счастья, добра, благополучия и успехов!» - заключил Михаил Ведерников.