ЖКХ

Жители капитально отремонтированного дома в Пскове страдают от шума и вибрации

После капитального ремонта многоквартирного дома на улице Кошевого, 21 в Пскове его жильцы страдают от постоянного шума и гула, доносящегося из подвала. Об этом в группе «Контроль.Псков» в соцсети Facebook рассказал заместитель председателя правления Псковского регионального отделения Союза писателей России Андрей Бениаминов.

Он сообщил, что капремонт в доме сделали в 2020 году: поменяли водопроводные и канализационные трубы, заменили унитазы, полотенцесушители, заменили радиаторы отопления.

«Интересный момент, еще на стадии ремонта выяснилось, что как в маленькую комнату двухкомнатной квартиры (12 кв. м), так и в большую (17 кв. м) по проекту устанавливаются одинаковые радиаторы отопления, из пяти секций. Сами же сантехники, проводившие ремонт, говорили владельцам квартир, что этого мало и, за отдельную плату, предлагали докупить и поставить радиаторы из 10 секций. Стоит отметить, что чеки за покупку и паспорта на приобретенные радиаторы отопления сантехники честно отдали владельцам квартир. Но, в любом случае, капитальный ремонт потребовал от жильцов дома дополнительных вложений», - поделился автор сообщения.

При этом Андрей Бениаминова подчеркнул, что главным негативным последствием капремонта стали именно шум в подвале, а также вибрация по всему дому.

«Не знаю, что какой насос или другой агрегат установили при капитальном ремонте, но в квартире моей тещи, проживающей на первом этаже, постоянный, круглосуточный шум и гул, доносящийся из подвала, а если положить руку на радиатор отопления - можно почувствовать его легкую вибрацию. Эти фоновые шумы не утихают ни на секунду, а ночью, когда в доме все затихает, кажутся еще более громкими. Все это не дает пожилому человеку спать по ночам, отрицательно сказывается на состоянии нервной системы, вызывает повышение кровяного давления, вплоть до критических показателей и вызова скорой медпомощи», - описал ситуацию автор сообщения.

По его словам, обращения жильцов дома в организацию, проводившую капитальный ремонт, заканчиваются ничем.

««Мы ничего не слышим», «не нравится - меняйте квартиру» - это реплики членов «комиссии», которая выходила по жалобам жильцов дома на шум из подвала. При этом уровень шума в квартирах никто не измерял. Измерения, сделанные мною при помощи мобильного приложения «Шумомер» составляет порядка 50dB. И это при максимально допустимых по СанПин 40 dB в дневное время и 30dB - ночью. Причем, повторюсь, шум этот не прекращается ни на секунду», - заключил Андрей Бениаминов.

В комментариях одна из участниц дискуссии отметила, что с похожей историей столкнулись после капитального ремонта и жильцы дома на улице Советской, 64.

Другие пользователи соцсети посоветовали для решения проблемы обратиться в Роспотребнадзор.