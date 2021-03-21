ЖКХ

Сотрудников псковского Горводоканала наградили накануне профессионального праздника

По традиции на муниципальном предприятии Пскова «Горводоканал» наградили сотрудников накануне профессионального праздника – Дня работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе МП.

Работникам «Горводоканала» грамоты и благодарственные письма вручили руководитель предприятия Константин Болотин и заместитель главы Пскова Владимир Воробьев.

Они отметили, как важен и необходим труд каждого из сотрудников для развития предприятия и благополучия города.