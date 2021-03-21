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ЖКХ

Капремонт аэротенка завершили на очистных сооружениях канализации Пскова

24.03.2021 09:00|ПсковКомментариев: 0

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» продолжает реализацию крупномасштабного проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера 2» в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония 2014-2020». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия, все мероприятия проекта в конечном итоге направлены на улучшение экологической ситуации в Псковско-Чудском водоеме.

На сегодняшний день завершили работы по капитальному ремонту аэротенка №1 на очистных сооружениях канализации города Пскова. В ходе работ заменили аэрационную систему, установили миксеры для перемешивания иловой смеси, в аэробные зоны аэротенка установили биозагрузку.

Результат проведенной работы - повышение эффективности очистки сточной воды, поступающей на очистные сооружения канализации города Пскова по фосфатам.

Кроме того, это позволит снизить количество аварийных ситуаций, увеличить работоспособность оборудования и уменьшить концентрацию загрязняющих веществ в очищенной воде. Стоимость выполнения данных работ согласно контракту составила 48 млн 122 тысячи 470 рублей.

Теги: #горводоканал #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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