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ЖКХ

«Экопром» проведет 26 марта выездной прием в Плюсском районе

23.03.2021 20:12|ПсковКомментариев: 0

Выездной прием юридических и физических лиц по вопросам заключения договоров на услугу по вывозу ТКО проведут менеджеры регоператора по обращению с ТКО на территории Псковской области - ООО «Экопром» 26 марта в Плюссе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании, в ходе выездного приема предприниматели, представители бюджетных и коммерческих организаций могут получить консультацию по заключению договора с регоператором на услугу по обращению с ТКО, сдать документы, перезаключить или заключить новый договор.

Жители также смогут заключить индивидуальный договор на услугу по обращению с ТКО, обратиться за перерасчетом, предоставив необходимые документы, и получить консультацию.

В компании «Экопром» обращают внимание, что по вопросу перерасчета физическим лицам приходить на прием следует с необходимыми документами (выписка из лицевого счета по адресу регистрации и документ, подтверждающий право собственности (копия) либо выписка из ЕГРН). Заявление на перерасчет можно будет заполнить на месте.

Выездной прием специалистов регоператора состоится по адресу: Плюсса, ул. Ленина, 25 (здание АГП Плюсса). Прием будет вестись с 11:00 до 16:00 (перерыв с 13:00 до 14:00).

Контактные телефоны: 8 - 981 361 06 67 (для юридических лиц); 8 - 911 690 15 81 (для физических лиц).

Теги: #мусор #экологическая реформа #экопром
Источник: Псковская Лента Новостей
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