Завершается строительство газопровода к военному городку «Остров-3». Работы на сегодняшний день выполнены на 90%, сообщает ГТРК «Псков».
Строительство началось в декабре прошлого года, для прокладки трубопровода подрядчик выполнил прокол под железной дорогой. По четырехкилометровому газопроводу голубое топливо будет поступать в новую газовую модульную котельную, которая строится в микрорайоне «Остров-3». Ее проектная мощность - двадцать мегаватт, она заменит старую нерентабельную мазутную котельную. Также трубопровод позволит подключить к газу более 20 многоквартирных домов и около 80 частных домовладений.
«Газовая модульная котельная дает экологичность, затем бесперебойную подачу тепла и водоснабжения жителям микрорайона «Остров-3», строительство газопровода дает дальнейшую газификацию в данном регионе, дает дополнительные рабочие места, дополнительное развитие производства, улучшение бытовых условий граждан. Хочется сказать спасибо всем, кто принимает участие в этом проекте, и со своей стороны хочу сказать, что данный объект будет выполнен в срок», - отметил заместитель исполнительного директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Псков» Игорь Мелузов.
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