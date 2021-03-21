ЖКХ

Завершается строительство газопровода к военному городку «Остров-3»

Завершается строительство газопровода к военному городку «Остров-3». Работы на сегодняшний день выполнены на 90%, сообщает ГТРК «Псков».

Строительство началось в декабре прошлого года, для прокладки трубопровода подрядчик выполнил прокол под железной дорогой. По четырехкилометровому газопроводу голубое топливо будет поступать в новую газовую модульную котельную, которая строится в микрорайоне «Остров-3». Ее проектная мощность - двадцать мегаватт, она заменит старую нерентабельную мазутную котельную. Также трубопровод позволит подключить к газу более 20 многоквартирных домов и около 80 частных домовладений.