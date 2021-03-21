ЖКХ

«Экопром» поддержит «Чистые игры» бесплатными контейнерами и личным участием

«Экопром» поддержит состязание-субботник «Чистые игры» бесплатными контейнерами и личным участием. Об этом рассказала эколог ООО «Экопром» Наталья Сеножатская 24 марта на пресс-конференции в пресс-центре Псковской Ленты Новостей по проекту «Чистые игры».

«Мы не можем оставлять без внимания данное мероприятие, мы поддерживаем абсолютно все акции, будь то уборка улиц или уборка во дворе», - рассказала Наталья Сеножатская.

Всех участников акции организация поддержит бесплатными контейнерами для уборки улиц. «У нас у самих есть успешный опыт, сложилась небольшая традиция по уборке определенных участков в городе», - сказала она.

«Нам очень приятно, что есть много желающих граждан которым небезразлично, в каком состоянии находятся улицы, дворы, парки все общественные территории. Что они готовы сами принять участие в данной акции, не ждать помощи, а взять грабли в руки и сделать это благое дело», - сказала Наталья Сеножатская.

«Экопром» осуществит информационную поддержку акции на своих Интернет-ресурсах и подготовит памятные призы для участников мероприятия.

«Мы планируем стать участниками данной акции и призываем всех в первую очередь заботиться и чистоте нашего древнего красивого города и чистоте и беречь его соблюдать чистоту, чтобы нам сами было приятно жить в городе. Мы примем участие не останемся в стороне», - добавила Наталья Сеножатская.