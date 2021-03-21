ЖКХ

Износ объектов водоснабжения в Псковской области составляет 80%

Общий процент износа объектов водоснабжения и водоотведения в Псковской области составляет порядка 80%. Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе парламентского часа на 56-й сессии областного Собрания депутатов 25 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это один из самых высоких процентов в Российской Федерации», - отметил руководитель профильного комитета.

Сергей Грахов напомнил, что на территории Псковской области находятся 1136 водозаборных сооружений, 2377 км водопроводных сетей, 113 насосных станций.

Для улучшения водоснабжения населения Псковской области с 2014 года рамках государственной программы «Обеспечение населения области качественным жильем и коммунальными услугами» реализуется подпрограмма «Чистая вода Псковской области».