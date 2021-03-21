ЖКХ

Строительство водозабора в микрорайоне «Псковкирпич» начнут в 2021 году

Строительство водозабора в микрорайоне «Псковкирпич» в Пскове планируется начать в 2021 году. Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе парламентского часа на 56-й сессии областного Собрания депутатов 25 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Также в рамках регионального проекта «Чистая вода» планируется построить очистные сооружения водопровода в Порхове. На указанные объекты предусмотрено финансирование в объеме 175,8 млн рублей. «Проекты двухлетние — и в Порхове, и в Пскове», - отметил Сергей Грахов.

Кроме того, в этом году в Пскове модернизируют КНС на улице Яна Райниса и по Крестовскому шоссе, начнут реконструкцию очистных сооружений канализации в поселке Пушкинские Горы. На эти цели предусмотрели 280,6 млн рублей.