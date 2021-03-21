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Глава Островского района ответил на обращение о «неземных» квитанциях за отопление

Глава Островского района Дмитрий Быстров ответил на обращение о «неземных квитанциях». Информация опубликована на сайте губернатора Псковской области.

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Он пояснил, что расчет тепловой энергии жильцам многоквартирного дома №4 по улице Освобождения производится по показаниям общедомового прибора учета тепловой энергии, допущенного в эксплуатацию на отопительный сезон 2020/2021 годов.

Тариф утвержден приказом регионального комитета по тарифам и энергетике и составляет на период с 1 января по 30 июня 2021 года 3283,50 руб.за Гкал с учетом НДС.

«Средняя температура воздуха по Островскому району согласно данным, предоставляемым Псковским ЦГМС - филиалом ФГБУ «Северо-Западное УГМС», за февраль 2021 года составила -7,7 0 С, что на 3,1 С ниже средней температуры воздуха в январе 2021 года. Потребление тепловой энергии многоквартирным домом на улице Освобождения, 4 за январь составило 34,59 Гкал, за февраль - 40,42 Гкал, что привело к увеличению стоимости за коммунальную услугу по отоплению», - проинформировал глава района.

Ранее сообщалось, что островичка пожаловалась на «неземные» квитанции за отопление. Женщина сообщила, что не может платить «заоблачные суммы» - 13 тыс. рублей при минимальной зарплате в 11 тыс. рублей.