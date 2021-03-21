ЖКХ

Часть водонапорных башен снесут в Псковской области

Часть водонапорных башен снесут в Псковской области, некоторые отремонтируют или заменят на частотные двигатели. Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе парламентского часа на 56-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 25 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Отвечая на вопрос лидера фракции «Яблоко» в региональном парламенте Льва Шлосберга о судьбе водонапорных башен, Сергей Грахов назвал их использование «спорным». «Многие предприятия заменяют их на частотные двигатели, которые напрямую качают воду в сеть потребителям. Это экономически более эффективно и безопасно», - прокомментировал Сергей Грахов.

Председатель комитета сообщил, что в регионе выявили 9,5 тысяч бесхозных объектов, регистрацией которых должны заниматься муниципальные образования. «Комитет работает с муниципалитетами, определяем окончательный перечень объект, после чего их будут ставить на кадастровый учет», - добавил он.