ЖКХ

Александр Котов призвал депутатов не углубляться в технические тонкости, в которых не разбираются

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов в ходе парламентского часа на 56-й сессии регионального парламента 25 марта призвал депутатов не углубляться в технические тонкости, в которых они не разбираются, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутат областного Собрания Артур Гайдук («Яблоко») поинтересовался, был ли состав воды в подземном водозаборе известен заранее. «О том, что там трехвалентное железо, которое может пройти в двухвалентное, было известно заранее?» - спросил он.

«Коллеги, мы сейчас углубляемся в технические тонкости, в которых сами не очень сильно разбираемся», - заметил Александр Котов. Он напомнил депутату, что была проведена соответствующая экспертиза, которая определила качество холодной воды, и подтвердила, что она соответствует нормам.