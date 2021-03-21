ЖКХ

К 2022 году завершится регистрация бесхозных объектов водоснабжения в Псковской области

К 2022 году завершится регистрация бесхозных объектов водоснабжения и водоотведения в Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, об этом сегодня, 25 марта, на очередной сессии регионального парламента сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов во время парламентского часа, посвященного реализации в Псковской области проекта «Чистая вода».

Судьбой бесхозных объектов водоснабжения и водоотведения поинтересовался спикер регионального парламента Александр Котов. «Предусматриваете ли мероприятия для того, чтобы их поставить на учет, а затем соответствующим образом лицензировать?» - спросил он у Сергея Грахова.

«Понимая, что нужно провести максимальную инвентаризацию таких объектов, правительство приняло решение не взимать пошлину. Если раньше на эти цели Псковской области потребовалось бы 60-70 млн рублей, то теперь регистрация бесплатна. После инвентаризации муниципалитеты поймут, что еще можно эксплуатировать, а что все-таки придется заменить. Мы должны понимать масштаб бедствия, прежде чем начать серьезную работу», - рассказал он.

«К 2022 году планируется, что такая регистрация будет завершена», - добавил он.

Александр Котов также поинтересовался, есть ли понимания по срокам строительства станции смягчения воды в Пскове, поскольку от местных жителей поступает очень много жалоб.

«На 90% понятны. Планируем, что в этом году разработку проектно-сметной документации по станции смягчения воды администрация города уже начинает», - ответил Сергей Грахов.