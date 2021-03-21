ЖКХ

Геннадий Григорьев: Чтобы говорить о «Чистой воде», надо для начала ее не загрязнять

Чтобы говорить о «Чистой воде», надо для начала ее не загрязнять. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, таким мнением сегодня, 25 марта, на очередной сессии регионального парламента поделился депутат Геннадий Григорьев («Единая Россия») во время парламентского часа, посвященного реализации в Псковской области проекта «Чистая вода».

«Во многих населенных пунктах нет очистных сооружений. Сегодня мы в ходе доклада услышали, что их строительство - задача муниципалитетов, но у них нет таких денег. Получается, что у районов денег нет, у региона денег нет, значит, нужно просить выделить эти средства у федерального центра», - высказался он.

Геннадий Григорьев обратил внимание, что в Дновском районе есть деревни, где полностью не работают очистные сооружения. «Все это попадает в Шелонь, ниже по течению - Новгородская область. Проблема межрегиональная», - подчеркнул депутат.

Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ответ отметил, что его комитет может проработать вопрос, когда главы с ним обращаются. «Комитет все вопросы прорабатывает. Ко мне информация по такой проблеме не поступало», - добавил он.