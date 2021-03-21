Геннадий Григорьев: Чтобы говорить о «Чистой воде», надо для начала ее не загрязнять

Чтобы говорить о «Чистой воде», надо для начала ее не загрязнять. Как передает корреспондент Псковской Ленте Новостей, таким мнением сегодня, 25 марта, на очередной сессии регионального парламента поделился депутат Геннадий Григорьев («Единая Россия») во время парламентского часа, посвященного реализации в Псковской области проекта «Чистая вода».
Геннадий Григорьев обратил внимание, что в Дновском районе есть деревни, где полностью не работают очистные сооружения. «Все это попадает в Шелонь, ниже по течению - Новгородская область. Проблема межрегиональная», - подчеркнул депутат.
Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ответ отметил, что его комитет может проработать вопрос, когда главы с ним обращаются. «Комитет все вопросы прорабатывает. Ко мне информация по такой проблеме не поступало», - добавил он.