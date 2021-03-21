ЖКХ

Новые лифты установят в доме №93 на улице Юбилейной в Пскове

Лифтовое оборудование заменят в многоквартирном доме №93 на улице Юбилейной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

И. о. генерального директора Фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Сергей Шарлаев сообщил, что идет работа над проектом оборудования, техническое задание готово. Завершить проект планируется до 1 июня. Затем пойдет работа по изготовлению лифта, его поставка и установка. Старые лифты остановят, как только новые прибудут в Псков. Все оборудование подлежит проверке Ростехнадзора.

Всего на демонтаж старого оборудования и установку нового понадобится 3-4 недели, управляющая компания предварительно проинформирует жильцов о начале работ.

Кроме того, руководитель Фонда капремонта напомнил, что в данном доме «собираемость» по взносам за капремонт составляет 88%. На текущий монет собрано 4 млн, а на замену трех лифтов в многоквартирном доме необходимо 7 млн рублей. Остальные средства будут возвращаться за счет дальнейших взносов за капремонт.