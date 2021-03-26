ЖКХ

Канализационную насосную станцию на улице Народной в Пскове передали на баланс Горводоканала

Канализационную насосную станцию, которая обслуживает многоквартирный дом №15 на улице Народной, передали на баланс муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ, соответствующее решение приняли депутаты на 48-й сессии городской Думы.

«Объект очень сложный, выполнен вне строительных норм и, по сути, аварийный. Включим его в программу по реконструкции, пока же будем поддерживать в рабочем состоянии», - отметил депутат Псковской городской Думы, руководитель МП «Горводоканал» Константин Болотин.

Изначально канализационная насосная станция была построена с нарушениями, рассказали в пресс-службе. Дом расположен ниже уровня самой станции. Эта же КНС обслуживает здание, где располагается станция городской «Скорой помощи».