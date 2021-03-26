Опубликована задолженность крупных потребителей газа в Псковской области

ООО «Газпром Межрегионгаз Псков» опубликовало задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 февраля.
|
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 февраля 2021 года
|
Наименование
|
ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.
|В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
|
МП города Пскова «ПТС»
|
566 710 254,84
|
349 861 820,44
|
МУП «ЖКХ» Островского района
|
104 574 738,23
|
92 627 768,73
|
МП Псковского района «Коммунальные услуги»
|
82 208 247,49
|
77 532 170,44
|
МУП «Тепловые сети» города Великие Луки
|
81 879 290,32
|
0
|
Порховское МПТСиК
|
40 379 278,28
|
33 434 859,43
|
МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района
|
39 553 745,30
|
33 256 874,63
|
ООО «Газпром теплоэнерго Псков»
|
29 181 188,52
|
0
|
МУП «Искра»
|
27 096 745,90
|
21 357 645,45
|
МУП «Дновская теплоснабжающая организация»
|
26 740 369,38
|
20 383 341,87
|
МУП «Невельские теплосети»
|
18 950 938,04
|
18 279 775,41
|
ООО «РайКомХоз»
|
18 584 966,55
|
18 584 966,55
|
МП ЖКХ Дедовичского района
|
17 752 850,99
|
16 419 252,60
|
Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»
|
8 684 099,61
|
5 913 372,37
|
МУП «Палкинская ПМК»
|
3 485 280,33
|
1 441 413,48
|
МУП «Локнянское ЖКХ»
|
3 240 453,37
|
933 411,68
|
ОАО «Уют»
|
2 232 242,33
|
1 034 099,06
|
ООО «А2 Энергия»
|
2 003 956,39
|
0
|
МП «Печорские теплосети»
|
985 747,38
|
309 469,34