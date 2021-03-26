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ЖКХ

Опубликована задолженность крупных потребителей газа в Псковской области

29.03.2021 09:43|ПсковКомментариев: 0

ООО «Газпром Межрегионгаз Псков» опубликовало задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 февраля.

Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 февраля 2021 года

Наименование

ВСЕГО

Дебиторская задолженность, руб.

 В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.

МП города Пскова «ПТС»

566 710 254,84

349 861 820,44

МУП «ЖКХ» Островского района

104 574 738,23

92 627 768,73

МП Псковского района «Коммунальные услуги»

82 208 247,49

77 532 170,44

МУП «Тепловые сети» города Великие Луки

81 879 290,32

0

Порховское МПТСиК

40 379 278,28

33 434 859,43

МУП «Райэнергоремонт» Великолукского района

39 553 745,30

33 256 874,63

ООО «Газпром теплоэнерго Псков»

29 181 188,52

0

МУП «Искра»

27 096 745,90

21 357 645,45

МУП «Дновская теплоснабжающая организация»

26 740 369,38

20 383 341,87

МУП «Невельские теплосети»

18 950 938,04

18 279 775,41

ООО «РайКомХоз»

18 584 966,55

18 584 966,55

МП ЖКХ Дедовичского района

17 752 850,99

16 419 252,60

Бежаницкое МП «Жилкоммунсервис»

8 684 099,61

5 913 372,37

МУП «Палкинская ПМК»

3 485 280,33

1 441 413,48

МУП «Локнянское ЖКХ»

3 240 453,37

933 411,68

ОАО «Уют»

2 232 242,33

1 034 099,06

ООО «А2 Энергия»

2 003 956,39

0

МП «Печорские теплосети»

985 747,38

309 469,34
Теги: #долг #Газпром межрегионгаз Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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