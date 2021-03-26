ЖКХ

Коммунальные долги продавцов квартир предложили переложить на их покупателей

Новых собственников квартир предложили обязать выплачивать долги за ЖКУ предыдущих владельцев. Такой законопроект подготовила и направила в Минстрой ассоциация «ЖКХ и городская среда». Имеются в виду долги за управление, содержание, текущий ремонт, а также коммунальные услуги (например, водоснабжение, отопление), пишет газета «Известия».

«Граждане, приобретая жилье, как правило, не интересуются чужими долгами, а бывшие собственники зачастую пропадают, не выплатив долги», - объяснил член комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ Дмитрий Гордеев.

Ассоциация «ЖКХ и городская среда» предложила распространить правовую конструкцию по передаче долга за капремонт к новому собственнику на все виды платы за управление, содержание, текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальные услуги (вода, свет, тепло).

Соответствующий законопроект ассоциация направила в Минстрой. Авторы инициативы рассчитывают, что ведомство поддержит документ. Изменения предлагается внести в статьи 157 и 158 ЖК РФ.

Минстрой поддерживает необходимость решения вопроса погашения задолженности при продаже квартиры. Позиция министерства по предложению ассоциации «ЖКХ и городская среда» будет сформирована после изучения документа.