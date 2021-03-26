ЖКХ

В Псковском районе проводят капремонт домов с опережением графика

В Псковской области продолжается реализация региональной программы капитального ремонта в многоквартирных домах. Работы по ремонту крыши дома №3 по улице Школьной в деревне Крипецкое-1 (Псковский район) завершены с опережением графика. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном Фонде капитального ремонта.

Строители подрядной организации ООО «Жилищный трест плюс» разобрали старое покрытие кровли, выполнили замену обрешетки и устройство нового покрытия крыши из профилированного листа, провели работы по огнебиозащите деревянных конструкций, ремонт деревянных элементов, устройство теплоизоляции чердачного помещения, зонтов, слуховых окон, привели в порядок вентиляционные шахты., а также установили ограждающие конструкции со снегозадержанием и козырьки над входами в подъезды.

«Капитальный ремонт крыши относится к одной из наиболее сложных категорий работ, поскольку его проведение зависит от погодных условий. Строители подрядной организации ООО "Жилищный трест плюс" соблюдали технологию работ и обезопасили крышу от протечек. Во время проведения капитального ремонта ни одной протечки в помещения собственников допущено не было», - отметили в Фонде.

Кроме того, в этом году многоквартирный дом ожидает капитальный ремонт фасада. В рамках краткосрочного плана реализации региональной программы на 2021 год в Псковском районе планируется отремонтировать 17 конструктивных элементов в 13 многоквартирных домах.