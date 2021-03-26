ЖКХ

Решать проблемы УК за счет добросовестных граждан аморально — Сергей Миронов

Решать проблемы управляющих компаний за счет добросовестных граждан несправедливо и аморально, считает председатель партии «Справедливая Россия – За правду» и лидер фракции эсеров в Госдуме Сергей Миронов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе партии, ранее ассоциация «ЖКХ и городская среда» подготовила и направила в Минстрой законопроект, согласно которому новых собственников квартир предложили обязать выплачивать долги за ЖКУ предыдущих владельцев.

«Проблема неплатежей и задолженностей за услуги ЖКХ действительно существует. Но решать ее за счет добропорядочных граждан – это перекладывание с больной головы на здоровую. Попытка закрепить эту аморальную норму законодательно – возмутительный пример лоббизма, эгоизма и цинизма. Нельзя принимать несправедливые законы!» – заявил Сергей Миронов.

По его словам, искать должников должны государственные органы в рамках действующих судебных и исполнительных процедур. При этом парламентарий подчеркнул, что категорически против привлечения частных коллекторских агентств к взысканию задолженностей и выступает за ликвидацию такой деятельности.

«Вместо перекладывания вины на ни в чем не повинных людей, можно внести в список необходимых для продажи документов справку об отсутствии задолженности. По факту такие требования уже предъявляют при сделках с недвижимостью банки. Поэтому не вижу никакой проблемы в том, чтобы защитить, таким образом, и добросовестных покупателей, и управляющие компании», – добавил Сергей Миронов.

Он отметил, что одновременно решать проблему неплатежей надо «с другой стороны»: провести аудит ценообразования тарифов и действий поставщиков и управляющих компаний, предоставить наиболее пострадавшим от кризиса гражданам отсрочку и рассрочку погашения долгов, поддержать добросовестные ресурсоснабжающие организации, чтобы не допустить их банкротства.