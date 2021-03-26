ЖКХ

Более 150 баков отремонтировала компания «Экопром» в этом году

Более 150 баков отремонтировал региональный оператор по обращению с ТКО в этом году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

«Ремонт контейнеров – одно из направлений работы регоператора по сохранению контейнерного парка, - отметили в пресс-службе. - В ходе эксплуатации подвижная колесная часть контейнеров испытывает повышенные нагрузки».

В текущем году значительная часть поломок подвижной части баков пришлась на снегопады зимой. «С большим трудом водителям мусоровозов приходилось не выкатывать, а вытаскивать контейнеры через снежные навалы. Кроме того, ремонтируют баки, которые повреждают в результате недобросовестного отношения к ним со стороны пользователей», - рассказали в компании.

Ремонтные работы проводятся не только на территории Пскова, но и в районах области. В ходе ремонта подвижной части баков заменили более 500 колес и свыше сотни крышек баков, максимально восстанавливается целостность баков.

Мероприятия по своевременному ремонту проводят на основании мониторинга состояния контейнерного парка территориальным отделом филиала ООО «Экопром».

На сегодняшний день контейнерный парк регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области превышает 11 тысяч емкостей для сбора и накопления ТКО.