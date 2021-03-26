ЖКХ

Волонтеры помогут псковичам в период замены лифтового оборудования

Волонтеры помогут псковичам в период замены лифтового оборудования. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской Думы, глава Пскова, депутат по округу №8 Елена Полонская провела встречу с жителями дома по Рижскому проспекту, 51 по вопросу замены лифтового оборудования.

Представитель Фонда капитального ремонта Алексей Таратута проинформировал жильцов о предстоящей работе: «23 марта мы заключили договор на проектирование работ по замене лифтов. Сам процесс установки займет около 45 суток, начнутся работы ориентировочно в конце июля, в ходе которых будут заменены машинное отделение, двигатель, тросы, светильники, кабина, порталы и т.п. В конце сентября планируется запустить новое лифтовое оборудование».

Елена Полонская отметила, что на период отключения лифтов граждане не останутся без поддержки: «У нас уже на протяжении года работает волонтерский центр, который помогает псковичам доставлять продукты питания, лекарства, вызывать врача. Пожилые граждане, которым сложно будет спускаться с верхних этажей для каких-либо нужд, могут оставлять заявки в центре или записываться на горячей линии, а наши волонтеры обязательно помогут каждому».

Присутствующие обсудили порядок участия в программе «Формирование комфортной городской среды». Глава муниципалитета Елена Полонская предложила жильцам собрать подписи на участие в проекте для организации ремонта дворового проезда. «В начале июня объявят сбор заявок - организуем собрание и соберем подписи», - заключила Елена Полонская.

Также Глава Пскова встретилась с жителями МКД по улице Юбилейной, 79 для обсуждения проблем дома. В их числе: парковка на зеленой зоне, перерасчет квитанций за теплоснабжение, работа светофора по ул. Коммунальной, а также личные вопросы жильцов и предстоящий субботник.