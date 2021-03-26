ЖКХ

ПТС восстанавливает брусчатку на площади Ленина в Пскове

МП «Псковские тепловые сети» восстанавливают брусчатку на площади Ленина в Пскове, у бывшего магазина «Малыш». Как сообщили в пресс-службе муниципального предприятия, сегодня на сайте ПТС открылась новая рубрика – «Благоустройство после ремонтных работ».

«Почему только сейчас? Дело все в том, что мы не хотим и не умеем делать свою работу плохо. Можно засеять газоны в декабре, так сказать, по первому снегу, или положить асфальт в дождь, а потом разместить фотографии и сказать какие мы молодцы, но это неправильно. Все это пустая трата времени, сил и средств, от которой не будет пользы жителям города, да и эстетически это будет выглядеть ужасно. По этой причине для каждого вида работ должно быть свое время, на улице стало тепло, а значит, время пришло», - сообщили в пресс-службе.

В ПТС отметили, что поступает масса вопросов по благоустройству и просьб показать, как проводится те или иная восстановительная работа. «Планов у нас очень много, ведь в осенне-зимний период и работ мы проводили несчетное количество, а, как вам известно, существует решение Псковской городской Думы от 29.04.2011 года N1692 "Об утверждении Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова", в котором дается исчерпывающее описание того, что и в какие сроки должны делать организации, которые проводили те или иные работы. Для тех, кому не хочется его искать и читать, скажем кратко и лаконично, мы должны приводить все в исходное состояние. Мы несем ответственность за восстановление демонтированного асфальта, тротуара и прочего», - пояснили в пресс-службе.

«С официальной частью покончено, переходим непосредственно к работам. Наши коллеги трудятся над восстановлением брусчатки на площади Ленина, у бывшего магазина "Малыш". В свое время нам довелось устранять там утечку, соответственно и брусчатку пришлось разобрать, но, как вам известно, мы всегда восстанавливаем то, что разобрали, - сказали на предприятии. - Если вопрос касается перекладки плитки, то это определенно зона ответственности нашего ремонтно-строительного участка. Интересным фактом является то, что эти ребята и вправду мастера на все руки, они могут делать ремонты, заливать фундаменты, класть плитку, обшивать трубы жестью (есть свои жестянщики), даже делать двери, окна и мебель (в своей столярной мастерской). Если честно, то проще сказать, чего они не могут сделать. Но самое главное — это то, что все они делают с теплом и заботой о жителях нашего города и своих коллегах. Ведь работу свою они привыкли выполнять на совесть».