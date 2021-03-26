ЖКХ

Регоператор проконтролировал ход капремонта в двух районах Псковской области

Руководители регионального оператора ФКР Сергей Шарлаев и Андрей Анисимов проинспектировали ход работ по

капитальному ремонту в многоквартирных домах в Пушкиногорском и Бежаницком районах, а также встретились с главой Пушкиногорского района и заместителями глав Бежаницкого и Новоржевского районов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда капитального ремонта.

На встречах с представителями районных администраций руководители регоператора обсудили необходимость актуализации данных о площадях многоквартирных домов, включенных в региональную программу. Кроме того, были подняты вопросы о собираемости взносов в районах собственниками помещений, о платежной дисциплине муниципалитетов, о взаимодействия регионального оператора с администрациями районов.

Глава Пушкиногорского района Александр Баранов положительно оценил качество проводимых работ по капитальному ремонту общего имущества и отметил работу специалиста, курирующего проведение капитального ремонта в многоквартирных домах района. Заместитель главы Новоржевского района Аркадий Васильев сообщил, что замечаний к работе регоператора нет.

В Пушкинских Горах проверяющие проконтролировали выполнение работ по капитальному ремонту системы теплоснабжения в доме № 20 по улице Ленина. Работы на данном объекте выполнены на 70%, строители смонтировали узел учета, «переврезали» трассу, смонтировали нижний розлив. Подрядчик сообщил, что на следующей неделе начнутся работы по замене стояков в квартирах жильцов дома. В ходе осмотра был выявлен ряд недостатков.

Сергей Шарлаев поручил подрядчику разработать и представить в регоператор актуальный график проведения работ, разместить объявления на входных дверях подъездов дома, проинформировать собственников о необходимости предоставить доступ в квартиры для проведения работ, а также завершить работы в срок до 21 апреля.

Далее представители регионального оператора осмотрели крышу дома №17 в деревне Подкрестье. Представитель подрядной организации сообщил, что в ближайшее время будет уложен утеплитель на чердаке и установлены колпаки на дымовые и вентиляционные трубы. Проверка работ выявила следующие недостатки: некачественно установлены желоба, не в полном объеме обработаны деревянные выходы огнебиозащитой, не размещены объявления о проведении капитального ремонта крыши. Подрядчик обязан устранить все выявленные недостатки в течение двух дней.

В рамках контрольных мероприятий проверяющие выехали также в деревню Лющик Бежаницкого района, к дому №17 по улице Октябрьской, где капитальный ремонт фасада находится на завершающей стадии. В ходе осмотра был выявлен ряд недостатков: осыпается штукатурка, некачественно выполнено примыкание отмостки к фасаду здания. Подрядчик обязуется устранить недостатки при установлении положительной температуры. Ориентировочно строители приступят к работам 10 апреля.

Последним контрольным пунктом стал дом №4 по улице Первомайской. Здесь строители практически завершили работы по капитальному ремонту крыши. Проверяющие обратили внимание подрядчика на отсутствие ограждения на месте складирования строительного мусора и на необходимость более тесного взаимодействия с организацией, осуществляющей строительный контроль.

«Напомним, что вопросы соблюдения подрядчиками сроков и качества проводимых работ находятся под тщательным контролем со стороны регионального оператора. Подрядные организации, которые нарушают требования договоров подряда, рискуют попасть в "черный список" — реестр недобросовестных подрядчиков», - добавили в фонде капитального ремонта.