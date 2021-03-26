ЖКХ

Горводоканал Пскова проводит масштабные работы на КНС «Пригородная»

Горводоканал проводит масштабные работы на канализационной насосной станции «Пригородная» на Крестовском шоссе в рамках программы модернизации коммунальной инфраструктуры при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор муниципального предприятия Константин Болотин.

КНС осуществляет перекачку канализационных стоков микрорайона «Кресты» и района нефтебазы с последующей очисткой этих стоков на очистных сооружениях канализации города Пскова.

На сегодняшний день произвели демонтаж системы вентиляции, систем водоснабжения и водоотведения КНС, разборку облицовки стен и полов. Ведется демонтаж металлических конструкций. Демонтировали грузоподъемное и электросиловое оборудование, рассказал директор предприятия.

В помещениях приемных резервуаров производятся работы по гидроизоляции стен, а также по усилению конструкций перекрытий. Выполняется кладка парапетов кровли.

Уже закуплено и доставлено на объект вентиляционное, грузоподъемное и насосное оборудование.

«После окончания всех работ повысится надежность эксплуатации данной канализационной насосной станции и системы канализации в целом, что очень важно для безопасного экологического режима приема стоков города», - добавил Константин Болотин. Общая стоимость работ по модернизации КНС составит 20 077 685 рублей.