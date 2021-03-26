ЖКХ

Около двух тонн мусора вывезли после субботника в Кунье

Около двух тонн мусора вывез региональный оператор по обращению с ТКО - ООО «Экопром» в ходе субботника в поселке Кунья. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Участие в субботнике по уборке районного центра приняли практически все организации и предприятия, а также жители поселка.

По согласованию с районной администрацией мусор, собранный в ходе общественного мероприятия, складировался на улицах Советской, Пионерской и Дзержинского.

После субботника региональный оператор по обращению с ТКО вывез 1870 кг мусора.