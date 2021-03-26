Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Борис Гребенщиков «Аквариум» в Пскове
в последний путь
Знак качества фабрики обуви Nordman
«Чистый Псков» открыт прием заявок
Жить экологично очень просто
Доска позора
Телефон прямого эфира 56-73-72
Мусор для ЮНЕСКО
Вузы вышли из моды
...и юный «Октябрь» впереди
 
 
 
ещё ЖКХ 26.03.2021 14:341 По-хорошему 10.04.2021 19:460 Более 14 тысяч пакетов для мусора направил в муниципалитеты «Экопром» 10.04.2021 15:162 Испорченные вандалами мусорные баки перекрасили в Борисовичах 10.04.2021 14:200 Около двух тонн мусора вывезли после субботника в Кунье 09.04.2021 13:560 Горводоканал Пскова проводит масштабные работы на КНС «Пригородная» 09.04.2021 11:201 «Экопром» сообщил псковичам, где находятся контейнеры для сбора ПЭТ-тары
 
 
 
Самое популярное 09.04.2021 09:550 Следователи выясняют причины смерти псковской школьницы 07.04.2021 14:446 Подсудимый из Дублина устроил погром в помещении Псковского городского суда. ФОТО 07.04.2021 20:215 В полиции прокомментировали обстоятельства смерти задержанного псковича 08.04.2021 16:387 Вы звери, господа 09.04.2021 07:270 Названа причина стрельбы на кладбище в Пскове
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Более 14 тысяч пакетов для мусора направил в муниципалитеты «Экопром»

10.04.2021 19:46|ПсковКомментариев: 0

Региональный оператор по обращению с ТКО – ООО «Экопром» направил более 14 тысяч пакетов для сбора мусора в 19 муниципалитетов Псковской области на безвозмездной основе для проведения мероприятий благоустройству. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

В остальные муниципальные образования мешки доставят в начале следующей недели на основании поступивших заявок.

В компании рассказали, что в Плюсском районе уже начались первые субботники. 9 апреля в районе приступили к уборке и санитарной очистке территорий от прошлогодней листвы и накопившегося за зиму мусора.

Так, в поселке Плюсса и селе Ляды на первый субботник вышли сотрудники местных администраций, работники районной библиотеки и детской школы искусств, редакции районной газеты, пожарного поста, педагоги и ученики Лядской школы и другие.

А на субботник в Дно вышли сотрудники администраций района и городского поселения, также в уборке города приняли участие работники предприятий и учреждений, школьники и педагоги, неравнодушные жители города.

В Дедовичском районе 9 апреля традиционный субботник провела Пожеревицкая средняя школа. Школьники вместе с учителями собирали мусор, сгребали прошлогоднюю листву и траву, подметали вокруг школы, наводили порядок в клумбах.

К акции по благоустройству региона присоединился и Новоржев. Там к субботнику присоединились коллективы городской и районной администраций, райпо, центра социального обслуживания и территориального отдела соцзащиты, отделения областного центра занятости, сотрудники Пенсионного фонда, детской школы искусств, отдела приема заявителей МФЦ, ООО «РСП» и других организаций, сотрудники и школьники средней школы и другие.

В Великих Луках 9 апреля в рамках весеннего месячника по благоустройству сотрудники администрации убрали несколько общественных территорий от мусора: Коломенское кладбище, парк на улице Клевцова, спуск к пляжу на улице Рабочей.

Сотрудники отделов и комитетов администрации очистили эти места от грязи, веток, опавшей осенней листвы.

В Новосокольниках на общественное мероприятие вышли работники администрации района, которые навели порядок в сквере возле верстового столба. Рядом на детской площадке трудились сотрудники центра социального обслуживания, школьники убирали территорию у памятника Алии Молдагуловой.

Мешки для сбора мусора, накопившегося после зимы, предоставил региональный оператор по обращению с ТКО.

Теги: #ТКО #субботник #экопром
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как должны отреагировать власти на нарушения ограничительных мер на концерте Niletto и Клавы Коки в Пскове?
В опросе приняло участие 497 человек
10.04.2021, 21:570 Росгвардия приглашает псковичей на службу в ОМОН 10.04.2021, 21:380 Клава Кока заболела после очередного концерта-аншлага с Niletto 10.04.2021, 21:240 Мурашко анонсировал разработку еще одной российской вакцины от COVID-19 10.04.2021, 20:590 В Псковской области пройдут масштабные учения по предупреждению ЧП в связи с половодьем
10.04.2021, 20:420 В летнюю школу «Юннат» приглашают учащихся из Пскова 10.04.2021, 20:290 В Опочецком районе утонул мужчина 10.04.2021, 20:230 В России увеличился коэффициент распространения коронавируса 10.04.2021, 20:050 В Великих Луках ищут находящегося в федеральном розыске преступника
10.04.2021, 19:460 Более 14 тысяч пакетов для мусора направил в муниципалитеты «Экопром» 10.04.2021, 19:221 Из-за пала травы в Великих Луках чуть не сгорел заживо бомж. ФОТО (18+) 10.04.2021, 19:013 Псковичей приглашают написать «космический диктант» и побороться за призы от Роскосмоса 10.04.2021, 18:390 Псковская студентка вышла в финал конкурса «Учитель будущего. Студенты»
10.04.2021, 18:172 В псковской инфекционке спасли тяжело больную коронавирусом пациентку 10.04.2021, 17:530 В ночь на воскресенье в Псковской области ожидается мокрый снег 10.04.2021, 17:342 Минобороны к 60-летию полета Гагарина опубликовало сканы его зачетки 10.04.2021, 17:150 В Пскове простились с трагически погибшей восьмиклассницей
10.04.2021, 16:521 Лишь 4 из 10 россиян работают по полученной в вузе специальности 10.04.2021, 16:330 Дно рассчитывает получить до 30 млн рублей на благоустройство парка 10.04.2021, 16:141 Лекарство от ожирения намерены создать в России 10.04.2021, 15:547 Губернатор обсудил с Юрием Вяземским развитие движения «Умники и умницы» в Псковской области
10.04.2021, 15:431 Псковский избирком провел встречу с «Наблюдателями Петербурга» 10.04.2021, 15:350 Однопартийцы поздравили Александра Котова с 60-летием 10.04.2021, 15:162 Испорченные вандалами мусорные баки перекрасили в Борисовичах 10.04.2021, 14:570 Туристка из России погибла в Турции в ДТП с участием автобуса
10.04.2021, 14:380 90-летие отмечает родоначальник гребных видов спорта в Пскове Всеволод Иголкин 10.04.2021, 14:200 Около двух тонн мусора вывезли после субботника в Кунье 10.04.2021, 13:590 Псковичам рассказали, куда жаловаться на разбитые грунтовые дороги 10.04.2021, 13:420 Млечный Путь запечатлели над псковской деревней Черняковицы
10.04.2021, 13:180 Microsoft окончательно убрала культовый редактор Paint из Windows 10.04.2021, 12:560 Автобусы большого класса запустят на маршруте №13 в Великих Луках 10.04.2021, 12:392 Александр Котов празднует сегодня 60-летие 10.04.2021, 12:211 В России растет спрос на специалистов старшего возраста - эксперты
10.04.2021, 11:580 В псковском международном аэропорту приведут в порядок туалеты 10.04.2021, 11:370 Пскович в составе команды клуба «Что? Где? Когда?» поборется за выход в финал 10.04.2021, 11:198 Еще пять человек скончались из-за коронавируса в Псковской области 10.04.2021, 11:166 Пункт вакцинации открылся в ТЦ «Акваполис» в Пскове
10.04.2021, 10:430 Псковские предприниматели могут повлиять на улучшение условий ведения бизнеса 10.04.2021, 10:241 Обязательную фотосъемку при заготовке дров хотят отменить 10.04.2021, 10:020 Пскович выплатил почти миллионную задолженность, чтобы продать квартиру 10.04.2021, 09:411 «Росавтодор» объявил конкурс на капитальный ремонт трассы Р-23 в Псковской области
10.04.2021, 09:190 Названы самые популярные у россиян услуги в посткарантинный период 10.04.2021, 08:580 Схема движения автобусов на садовые товарищества изменится в Пскове в апреле 09.04.2021, 23:470 Эстония предложила России продолжить консультации по пограничному договору 09.04.2021, 22:416 Региональный этап форума «Территория смыслов» пройдет в Псковской области
09.04.2021, 22:182 Таксист изнасиловал уснувшую пассажирку 09.04.2021, 22:087 Единороссы Великих Лук провели субботник по уборке города 09.04.2021, 21:224 Перенесшие COVID-19 россияне рассказали о постоянном запахе помоев и мертвечины 09.04.2021, 21:001 «Акценты» Донецкого: Напряжение в Донбассе, предвыборные пертурбации и вандализм по-псковски
09.04.2021, 20:420 В России обсудят вопрос закрытия полетов в Турцию 09.04.2021, 20:380 9,5 лет колонии получил великолучанин за убийство знакомого 09.04.2021, 20:000 «Повести Белкина» в художественном прочтении Игоря Шаймарданова экспонируют в Тарханах 09.04.2021, 19:440 Туристический проект «Печорский тракт» представлен на всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства»
09.04.2021, 19:370 В Пскове открылась фотовыставка известных летчиков-космонавтов 09.04.2021, 19:340 Первые участники конкурса, посвященного 800-летию Александра Невского, выступили в Пскове 09.04.2021, 19:270 Острович осужден за кражу металла на железной дороге 09.04.2021, 19:203 Ордена Пирогова и медали Луки Крымского вручил сотрудникам Роспотребнадзора псковский губернатор
09.04.2021, 19:040 «Шкода» и «Форд» столкнулись на Завеличье 09.04.2021, 18:500 В областной Госавтоинспекции напомнили о подаче заявлений через портал госуслуг 09.04.2021, 18:494 «Формоза-ИТ» обжалует решение суда о стульях для псковской музыкальной школы 09.04.2021, 18:480 Второй секретарь обкома КПРФ считает провокацией информацию о выброшенных листовках в Опочке
09.04.2021, 18:270 Жители Псковской области подали 480 предложений по благоустройству общественных территорий 09.04.2021, 18:150 Мишустин предупредил о рисках ввоза коронавируса на майские праздники 09.04.2021, 18:070 СКР проводит проверку информации о забытом после прогулки в детском саду Пскова ребенке 09.04.2021, 18:073 Пскович с молодой сообщницей предстанут перед судом за грабежи
09.04.2021, 18:000 В МЧС назвали причину возгорания УАЗа на улице Алмазной в Пскове 09.04.2021, 18:002 Медиков из псковской инфекционной больницы призывают вступить в профсоюз 09.04.2021, 17:501 К участию в молодежном форуме «Ладога» приглашают псковичей 09.04.2021, 17:450 Досрочные выборы главы Порховского района проходят с соблюдением санитарных требований
09.04.2021, 17:425 Виктор Остренко: «Титан-Полимер» открывает двери для общественности 09.04.2021, 17:390 Профсоюзы — трудовым коллективам: Вместе решать проблемы легче и эффективнее! 09.04.2021, 17:361 Власти планируют ремонт общественной бани в Карамышево 09.04.2021, 17:320 Разгромившая фонтан великолучанка возместит ущерб
09.04.2021, 17:300 Учения по тушению ландшафтного пожара прошли в Полистовском заповеднике 09.04.2021, 17:240 Опытом организации медпомощи в школе поделилась с депутатами Северо-Запада Елена Даньшова 09.04.2021, 17:230 В Псковской области прошли соревнования по волейболу среду вузов 09.04.2021, 17:191 По инициативе Геннадия Григорьева школьники из районов области узнают о восстановлении лесов
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.