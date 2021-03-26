ЖКХ

Более 14 тысяч пакетов для мусора направил в муниципалитеты «Экопром»

Региональный оператор по обращению с ТКО – ООО «Экопром» направил более 14 тысяч пакетов для сбора мусора в 19 муниципалитетов Псковской области на безвозмездной основе для проведения мероприятий благоустройству. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

В остальные муниципальные образования мешки доставят в начале следующей недели на основании поступивших заявок.

В компании рассказали, что в Плюсском районе уже начались первые субботники. 9 апреля в районе приступили к уборке и санитарной очистке территорий от прошлогодней листвы и накопившегося за зиму мусора.

Так, в поселке Плюсса и селе Ляды на первый субботник вышли сотрудники местных администраций, работники районной библиотеки и детской школы искусств, редакции районной газеты, пожарного поста, педагоги и ученики Лядской школы и другие.

А на субботник в Дно вышли сотрудники администраций района и городского поселения, также в уборке города приняли участие работники предприятий и учреждений, школьники и педагоги, неравнодушные жители города.

В Дедовичском районе 9 апреля традиционный субботник провела Пожеревицкая средняя школа. Школьники вместе с учителями собирали мусор, сгребали прошлогоднюю листву и траву, подметали вокруг школы, наводили порядок в клумбах.

К акции по благоустройству региона присоединился и Новоржев. Там к субботнику присоединились коллективы городской и районной администраций, райпо, центра социального обслуживания и территориального отдела соцзащиты, отделения областного центра занятости, сотрудники Пенсионного фонда, детской школы искусств, отдела приема заявителей МФЦ, ООО «РСП» и других организаций, сотрудники и школьники средней школы и другие.

В Великих Луках 9 апреля в рамках весеннего месячника по благоустройству сотрудники администрации убрали несколько общественных территорий от мусора: Коломенское кладбище, парк на улице Клевцова, спуск к пляжу на улице Рабочей.

Сотрудники отделов и комитетов администрации очистили эти места от грязи, веток, опавшей осенней листвы.

В Новосокольниках на общественное мероприятие вышли работники администрации района, которые навели порядок в сквере возле верстового столба. Рядом на детской площадке трудились сотрудники центра социального обслуживания, школьники убирали территорию у памятника Алии Молдагуловой.

Мешки для сбора мусора, накопившегося после зимы, предоставил региональный оператор по обращению с ТКО.