ЖКХ

Испорченные вандалами мусорные баки перекрасили в Борисовичах

Комплекс мероприятий по перекрашиванию мусорных баков и нанесению маркировки произвели в деревне Борисовичи Псковского района у дома №1 на улице Михайловской. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО – ООО «Экопром».

В компании подчеркнули, что мониторинг площадок для накопления ТКО проводится на ежедневной основе.

«Региональный оператор по обращению с ТКО на территории Псковской области старается предоставить максимально качественную услугу в сфере жилищно-коммунального хозяйства», - добавили в компании.