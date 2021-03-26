ЖКХ

Семинар для работников региональных газовых компаний прошел в Пскове

Обучающий семинар по работе на новой технологической платформе Газпромбанка для специалистов IT-служб региональных газовых служб прошел в учебном центре ООО «Газпром межрегионгаз Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Кроме работников псковской компании в мероприятии приняли участие специалисты из Твери, Волгограда, Владимира, Великого Новгорода и Самары. В этих городах ресурсоснабжающие организации уже используют новую платформу или в ближайшее время приступят к ее эксплуатации.

На семинаре участники изучили возможности платформы, ее интерфейс, а также способы извлечения данных, формирования отчетности. По итогам обучения планируется повысить уверенность сотрудников при самостоятельной работе на новом программном продукте и уменьшить время адаптации к системе.

«Коллективная работа по сопровождению этого нового программного комплекса позволит эффективно использовать лучшие практики и реальный опыт работы регионов», - отметил заместитель начальника управления разработки и сопровождения финансово-экономических проектов ООО «Газпром межрегионгаз» Алексей Владимиров.