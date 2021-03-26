ЖКХ

«Россети» повысили надежность электроснабжения дачного поселка вблизи Пскова

Псковский филиал «Россети Северо-Запад» завершил работы по повышению надежности электроснабжения одного из крупных дачных поселков вблизи Пскова - СНТ «Великорецкое-2».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в компании, энергетики построили новый участок линии 10 кВ с установкой 11 опор и монтажом 1230 метров самонесущего изолированного провода (СИП). Для обеспечения стабильной подачи энергии смонтировали новую подстанцию столбового типа с трансформатором 100 кВА и проложили два отрезка линии 0,4 кВ. Все это позволило обеспечить переключение 81 абонента на новую линию. Таким образом, для значительной части дачного поселка будет обеспечено надежное электроснабжение.

Сады «Великорецкие» расположены в нескольких километрах от Пскова в живописных местах, на берегу реки Великой. Весной и летом количество проживающих здесь увеличивается в пять раз.