ЖКХ

Мусор вывезли с островов Печорского района

Региональный оператор по обращению с ТКО - ООО «Экопром» - вывез мусор с островов Печорского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«Ввиду отсутствия транспортного сообщения до острова Колпина, перевозчик и сборщики мусора вынуждены вручную собирать мешки и загружать их в мотоблок, а в некоторых населенных пунктах - в лодки, - рассказали в «Экопроме». - В летнее время года подобная процедура проводится раз в месяц и за это время, в среднем, накапливается от 40 до 60 мешков мусора. Зимой, когда технически сложно добраться до островов, сборка и вывоз ТКО проходит раз в два месяца».

Отмечается, что в рамках экологической реформы было достигнуто соглашение по погрузке отходов на паром с последующей выгрузкой упакованных мусорных мешков в мусоровоз.

«Данный выход из ситуации позволяет жителям обслуживаемого района забыть о проблеме образования мусорных навалов и поддержать окружающую природу в чистоте и порядке», - подчеркнули в компании.