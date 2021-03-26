ЖКХ

Новый трубопровод прокладывают у перекрестка улиц Советской Армии и Железнодорожной в Пскове

Специалисты «Горводоканала» второй день проводят работы по прокладке нового трубопровода в районе перекрестка улиц Советской Армии и Железнодорожной в Пскове. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте муниципального предприятия.

Старая труба исчерпала свой ресурс, поэтому с целью предотвращения аварийных ситуаций монтируется новый участок, длина которого составит 120 метров.

Чтобы не ограничивать движение и не нарушать целостность дорожного полотна, работы ведутся методом горизонтального направленного бурения, добавили на предприятии.