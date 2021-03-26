ЖКХ

«Экопром» установил новые баки на контейнерные площадки в Палкинском районе

Региональный оператор по обращению с ТКО - ООО «Экопром» оснастил контейнерные площадки в Палкинском районе необходимым количеством баков для сбора ТКО. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

Один бак установили в деревне Сысоево, два - в деревне Борохново. Контейнеры выставили на следующий день после оборудования площадок администрацией Палкинской волости.

«Оснащение новыми контейнерами площадок для сбора мусора - одна из главных поставленных перед региональным оператором задач», - добавили в компании.