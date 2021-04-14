ЖКХ

Россияне назвали главные проблемы в сфере ЖКХ

Начисление платы за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) после отмены моратория на штрафы и неудовлетворительное состояние, содержание и ремонт многоквартирных домов (МКД) больше всего беспокоят россиян в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) по итогам I квартала 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные рейтинга некоммерческого партнерства «ЖКХ-контроль».

В течение первого квартала 2021 года на «горячие линии» региональных центров общественного контроля в сфере ЖКХ и в приемную национального центра «ЖКХ-контроль» поступило 6 951 обращение. На основании их анализа был составлен рейтинг проблем в сфере ЖКХ.

Согласно рейтингу, начисление платы за ЖКУ волновало 17,5% обратившихся (1 218 обращений). На втором месте - обращения по неудовлетворительному состоянию, содержанию и ремонту многоквартирных домов (15,2% или 1 052 обращения), на третьем - обращения по управлению многоквартирными домами (11,8% или 819 обращений). В пятерку волнующих тем также вошли качество коммунальных услуг (9,8%) и капитальный ремонт (8,5%).

В первом квартале 2021 года тема начисления платы за ЖКУ вновь вырвалась на первое место, тогда как полтора года назад она уступала пальму первенства вопросам, связанным с неудовлетворительным состоянием, содержанием и ремонтом МКД, прокомментировала исполнительный директор некоммерческого партнерства «ЖКХ-контроль» Светлана Разворотнева.

«В первом квартале должникам выставили все штрафы и пени, которые копились, но не выставлялись в пандемийном 2020 году. Кроме того, в целом ряде регионов в 2021 году выросли взносы за капитальный ремонт и тарифы на содержание общедомового имущества. В отдельных случаях существенную роль в повышении платежной нагрузки на население сыграли перерасчеты платы за отопление, которые происходят в январе в тех случаях, если в регионах принята схема оплаты 1/12, то есть в течение всего года. Учитывая, что значительная доля населения продолжает испытывать тяжелые последствия экономического кризиса, вызванного пандемией, тема платежей за ЖКУ в регионах приобретает особую остроту», - сказала Разворотнева.

Временный мораторий на штрафы и пени за просрочку оплату ЖКУ и на их отключение должникам, который был введен для поддержки населения во время пандемии коронавируса, закончил свое действие 1 января 2021 года.