ЖКХ

В Псковской области за март оплатили капремонт в 37 многоквартирных домах

Реализация региональной программы капитального ремонта продолжается в Псковской области. За март региональный оператор принял и оплатил 66 работ (услуг) в 37 многоквартирных домах. Из них провели: 32 строительно-монтажные работы, разработали 8 проектно-сметных документаций, оказали 37 услуг по строительному контролю. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Фонда капитального ремонта Псковской области.

В соответствии с краткосрочным планом на текущий год выполнили 25 работ (услуг) в 9 многоквартирных домах, в том числе:

Провели капитальный ремонт 9 конструктивных элементов: отремонтировали 3 системы электроснабжения, 2 системы горячего водоснабжения, 2 системы холодного водоснабжения, 1 систему водоотведения и 1 крышу;

Выполнили работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт в 3 многоквартирных домах (8 элементов);

Провели строительный контроль за ходом работ по капитальному ремонту в 6 многоквартирных домах (8 элементов).

В соответствии с краткосрочными планами на период с 2016 до 2020 года завершили 52 работы (услуги) в 28 многоквартирных домах, в том числе: