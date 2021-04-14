ЖКХ

Губернатор рассказал, как будет решаться проблема со свалками в Псковской области

Как будет решаться проблема со свалками в Псковской области, рассказал губернатор Михаил Ведерников сегодня, 14 апреля, на пресс-конференции, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы можем всем говорить, что Псковская область - зеленая зона. Но это далеко не так. У нас есть, например, проблема с пестицидами. Мы ведем переговоры с правительством, министерствами и поставили задачу, чтобы наладить утилизацию должным образом не на территории региона. У нас есть проблемы и с помойками. В большей степени требованиям соответствует только островский и порховский полигоны. Остальные стали объектом пристального внимания прокуратуры», - констатировал глава региона.

Он отметил, что к 2024 году Псковская области обязана соответствовать требованиям по утилизации мусора, прописанным в нацпроекте. Для этого нужен полигон с сортировкой ТКО.

«Мы по этому пути двигаемся. И как только решение будет принято, все свалки и помойки будут закрыты. В Порховском районе уже работают над проектно-сметной документацией по рекультивации полигона. Все это в планах. Это произойдет в течение 2-2,5 лет. Раньше это технологически невозможно сделать. Одна из наиболее подходящих площадок - площадка в Палкинском районе на 170 га. Проводятся комплексные исследования, чтоб понять, можно это там сделать или нет», - отметил Михаил Ведерников.

«Пока этот полигон не будет построен, нам надо правильно распределять областные отходы. Их нельзя делить на гдовские, печорские или псковские. Сейчас ситуация, когда мы все должны друг другу помогать. Давайте объединимся», - подчеркнул губернатор и добавил, что муниципальные власти не должны перекладывать ответственность за ситуацию с полигонами на плечи области.